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Новости Нижнего Тагила

Волонтеры из Нижнего Тагила помогут провести Кубок мира по биатлону в Тюмени (ВИДЕО)

21 марта 2018, 23:05Добавить новость
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Двое тагильских волонтеров отправились в Тюмень, где будут помогать организаторам в проведении 9-го этапа Кубка мира по биатлону.

Двое представителей команды «Волонтеры Нижнего Тагила» уехали в Тюмень, где будут помогать организаторам в проведении 9-го этапа Кубка мира по биатлону.

Один из тагильских волонтеров Максим Мельков будет развлекать болельщиков в костюме символа тюменского биатлона – Феликса. Он уже четвертый раз помогает в проведении Кубка мира. Как пояснил молодой человек, чтобы стать волонтером, нужно пройти психологические тесты и тренинги.

Несмотря на то, что в 2018 году от Нижнего Тагила на соревнования отправились всего двое волонтеров, на следующий год уже собралась большая команда, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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