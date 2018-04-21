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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане победили в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту (ВИДЕО)

21 апреля 2018, 09:30Добавить новость
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Нижнем Тагиле. Первое место заняли тагильчане. Второе – команда из Серова.

Ребята преодолевали 100-метровую полосу препятствий, проводили боевое развертывание. По правилам в команде должна быть хотя бы одна девочка.

Ребята младших возрастов рассказали, что им нравится участвовать в соревнованиях и побеждать. Более старшие участники мероприятия сообщили, что занимаются пожарно-прикладным спортом целенаправленно, чтобы потом пойти работать пожарным или спасателем.

Стоит отметить, что у ребят - серьезная подготовка, они занимаются три раза в неделю, а перед соревнованиями тренировки проходят ежедневно. Организаторы соревнований сказали, что полученные навыки пригодятся ребятам в жизни.

Победителям предстоит показать себя на областных соревнованиях в Заречном, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»

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