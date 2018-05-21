+10
Свердловская область
Нижний Тагил
+10
вечер: +13
ночь: +6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.94 + 0.12
EUR 73.18 + 0.16
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильский спортсмен занял первое место на Кубке Европы по гиревому спорту (ФОТО)

21 мая 2018, 14:40Добавить новость
Нижний Тагил,Санкт-Петербург,гиревой спорт,тагильский спортсмен,Кубок Европы,первое место,гиря
С 18 по 20 мая в Санкт-Петербурге проходил Кубок Европы по гиревому спорту и силовому жонглированию, где тагильчанин Артем Пономарев занял первое место в двух дисциплинах. Тагильский спортсмен одержал победу в дисциплине «длинный цикл», где за 10 минут сделал 93 подъема гири весом 24 кг. Также Артем занял первое место в марафоне в весовой категории свыше 95 кг. За 30 минут спортсмен сделал 333 подъема гири весом 28 кг.

Артем Пономарев занимается в клубе гиревого жонглирования «Талипыч» у тренера Родиона Нургалиева.

Также на соревнованиях заняли первые места в различных дисциплинах и другие представители тагильского гиревого клуба: Анна Королева, Надежда Рыжкова, Клим Видикер, Кирилл Мацюк и Михаил Леметти.

Нижний Тагил,Санкт-Петербург,гиревой спорт,тагильский спортсмен,Кубок Европы,первое место,гиряНижний Тагил,Санкт-Петербург,гиревой спорт,тагильский спортсмен,Кубок Европы,первое место,гиряНижний Тагил,Санкт-Петербург,гиревой спорт,тагильский спортсмен,Кубок Европы,первое место,гиря









© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Гиревики из Нижнего Тагила завоевали золото на областном турнире в Невьянске (ФОТО)
4 мая, 07:05
1 0
Тагильчанин стал чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов (ФОТО)
16 апреля, 17:05
6 1
Уроженец Нижнего Тагила вывел ХК «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова
7 апреля, 11:30
6 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 31
Подписаться на новости