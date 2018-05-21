Тагильский спортсмен занял первое место на Кубке Европы по гиревому спорту (ФОТО)

С 18 по 20 мая в Санкт-Петербурге проходил Кубок Европы по гиревому спорту и силовому жонглированию, где тагильчанин Артем Пономарев занял первое место в двух дисциплинах. Тагильский спортсмен одержал победу в дисциплине «длинный цикл», где за 10 минут сделал 93 подъема гири весом 24 кг. Также Артем занял первое место в марафоне в весовой категории свыше 95 кг. За 30 минут спортсмен сделал 333 подъема гири весом 28 кг.
Артем Пономарев занимается в клубе гиревого жонглирования «Талипыч» у тренера Родиона Нургалиева.
Также на соревнованиях заняли первые места в различных дисциплинах и другие представители тагильского гиревого клуба: Анна Королева, Надежда Рыжкова, Клим Видикер, Кирилл Мацюк и Михаил Леметти.