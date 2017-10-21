Новости Нижнего Тагила

Дни матчей ЧМ-2018 могут стать выходными для жителей Екатеринбурга

21 октября 2017, 13:15Добавить новость
администрация,Екатеринбург,отдых,соревнования,спорт,ЧМ-2018,выходные
Правительство уральской столицы задумалось над тем, чтобы предоставить горожанам дополнительные выходные в дни матчей ЧМ-2018.

Об этой идее рассказал на своей странице в Facebook замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Трушин. Дополнительные выходные могут быть предоставлены горожанам в дни местных матчей на «Екатеринбург-Арене», чтобы все желающие смогли попасть на чемпионат.

Сергей Трушин отметил, что ЧМ-2018 - это возможность открыть Екатеринбург миру, пообщаться с иностранцами и завести новые знакомства. По его словам, все горожане должны получить возможность поучаствовать в этом празднике, пишет «Комсомольская Правда».

Екатеринбургский заместитель главы тем самым поддержал мэра Калининграда, который первым выдвинул идею о дополнительных выходных. Ожидается, что в Екатеринбурге матчи ЧМ-2018 пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

«Футбольные» писсуары с воротами и мячом появились в одном из ТЦ Екатеринбурга (ФОТО)
19 октября, 20:30
2 0
Спецпропуска и комендантский час будут введены в Екатеринбурге во время ЧМ-2018
4 октября, 08:00
0 2
Стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге не прошел проверку Роспотребнадзора
14 сентября, 10:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 111
Подписаться на новости