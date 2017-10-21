Дни матчей ЧМ-2018 могут стать выходными для жителей Екатеринбурга

Об этой идее рассказал на своей странице в Facebook замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Трушин. Дополнительные выходные могут быть предоставлены горожанам в дни местных матчей на «Екатеринбург-Арене», чтобы все желающие смогли попасть на чемпионат.





Сергей Трушин отметил, что ЧМ-2018 - это возможность открыть Екатеринбург миру, пообщаться с иностранцами и завести новые знакомства. По его словам, все горожане должны получить возможность поучаствовать в этом празднике, пишет «Комсомольская Правда».



Екатеринбургский заместитель главы тем самым поддержал мэра Калининграда, который первым выдвинул идею о дополнительных выходных. Ожидается, что в Екатеринбурге матчи ЧМ-2018 пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.