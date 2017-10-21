Новости Нижнего Тагила

Тагильский трамплин HS-100 на горе Долгая стал короче на 4 метра

21 октября 2017, 09:45Добавить новость
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На горе Долгой в Нижнем Тагиле трамплин К-90 изменит свою мощность с 100 до 96 метров. HS (Hill Size, размер трамплина) был изменён по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Отмечается, что нововведения были утверждены с целью повлиять на безопасность полётов, рассказали в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Как пояснила TagilCity.ru Ирина Аввакумова, призёр международных соревнований и участница Олимпиады в Сочи, лыжников эти «бюрократические» изменения, по большому счёту, не касаются. 

Это новые правила, по всему миру мощность трамплинов поменялась в меньшую сторону, -- отметила Ирина Аввакумова.


Отметим, что самый большой трамплин мощностью (HS) 134 метра (K-120) остался прежним.

Напомним, уже в декабре в Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка мира среди летающих лыжников. В настоящее время трамплины подготавливают к зиме: их облачили в специальные сети, которые не дадут снегу скатиться. Кроме того, специалисты проверяют способность намораживания лыжни. Снежные пушки, добавим, уже стоят наготове. Как только температура воздуха установится на уровне -5 градусов Цельсия, начнутся работы по оснежению.

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