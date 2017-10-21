Тагильский трамплин HS-100 на горе Долгая стал короче на 4 метра

Отмечается, что нововведения были утверждены с целью повлиять на безопасность полётов, рассказали в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.



Как пояснила TagilCity.ru Ирина Аввакумова, призёр международных соревнований и участница Олимпиады в Сочи, лыжников эти «бюрократические» изменения, по большому счёту, не касаются.





Это новые правила, по всему миру мощность трамплинов поменялась в меньшую сторону, -- отметила Ирина Аввакумова.



Отметим, что самый большой трамплин мощностью (HS) 134 метра (K-120) остался прежним.



Напомним, уже в декабре в Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка мира среди летающих лыжников. В настоящее время трамплины подготавливают к зиме: их облачили в специальные сети, которые не дадут снегу скатиться. Кроме того, специалисты проверяют способность намораживания лыжни. Снежные пушки, добавим, уже стоят наготове. Как только температура воздуха установится на уровне -5 градусов Цельсия, начнутся работы по оснежению.