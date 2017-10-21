Второй ФОК «Президентский» может появиться на Вые в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле может появиться еще один спортивный комплекс, не уступающий по своим размерам ФОКу «Президентский».

Об этом сообщил рассказал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Ожидается, что в новом комплексе будет установлена ледовая площадка, просторный мультиспортивный зал и большой бассейн.





Глава города предполагает, что самое удобное место для расположения комплекса - территория бывшей воинской части на улице Фрунзе. Там хорошо развито транспортное сообщение, имеется просторная площадка для строительства авостоянки для гостей будущего спорткомплекса.





Проблема сейчас в том, что эта территория принадлежит министерству обороны. Для начала строительства комплекса «Президентский-2» необходимо передать ее муниципалитету, на что требуется подтверждение из Москвы. Запрос в столицу отправлен, сейчас тагильские чиновники ждут ответа.



При строительстве нового комплекса будут учтены все замечания, которые были ранее высказаны посетителями ФОКа «Президентский» на ГГМ, пишет ИА «Все новости».