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Новости Нижнего Тагила

Воспитанники детдомов Нижнего Тагила вышли на «Зарядку со стражем порядка» (ФОТО)

22 мая 2018, 09:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне состоялась традиционная акция «Зарядка со стражем порядка». Сотрудники полиции провели мероприятие для воспитанников детского дома-школы №1 и социально-реабилитационного центра №2.

Также на территорию детского дома №1 прибыли участники военно-патриотического клуба «Ратник».

Зарядка со стражами порядка началась с разминки. Ребятами руководили инструкторы по боевой подготовке Роберт Рустамян и Денис Афонасьев. После ребята распределились по командам и приняли участие в эстафете от «Ратника». В каждой из четырех команд участвовали сотрудники ППС, уголовного розыска, ДПС  дежурной части.

В эстафете воспитанники детских домов демонстрировали свою ловкость, выносливость и умение работать в команде. Самой дружной оказалась команда «Опера». Участники получили сертификаты, а победителям были вручены кубки и дипломы.

Зарядка завершилась чаепитием со сладким угощением, рассказали в пресс-службе полиции.

 

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Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила
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