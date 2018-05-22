Воспитанники детдомов Нижнего Тагила вышли на «Зарядку со стражем порядка» (ФОТО)

Также на территорию детского дома №1 прибыли участники военно-патриотического клуба «Ратник».



Зарядка со стражами порядка началась с разминки. Ребятами руководили инструкторы по боевой подготовке Роберт Рустамян и Денис Афонасьев. После ребята распределились по командам и приняли участие в эстафете от «Ратника». В каждой из четырех команд участвовали сотрудники ППС, уголовного розыска, ДПС дежурной части.



В эстафете воспитанники детских домов демонстрировали свою ловкость, выносливость и умение работать в команде. Самой дружной оказалась команда «Опера». Участники получили сертификаты, а победителям были вручены кубки и дипломы.



Зарядка завершилась чаепитием со сладким угощением, рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила