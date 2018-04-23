Тагильские борцы взяли золото на первом турнире памяти Николая Шмакова (ФОТО)

Первый турнир прошёл в спортивной школе №3 имени А.А. Лопатина.



Среди участников были представители пяти юношеских команд со всей Свердловской области. Соревнования прошли по формуле стенка на стенку.



Первое место по итогам первого турнира заняли борцы из Нижнего Тагила. Второе место – у представителей Невьянска, а третье заняла команда из Каменска-Уральского, передает издание «Тагильский рабочий».



