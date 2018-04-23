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Новости Нижнего Тагила

Тагильские борцы взяли золото на первом турнире памяти Николая Шмакова (ФОТО)

23 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в минувшую субботу, 21 апреля, прошёл турнир по греко-римской борьбе. Состязание было посвящено памяти известного тренера Николая Шмакова.

Первый турнир прошёл в спортивной школе №3 имени А.А. Лопатина.

Среди участников были представители пяти юношеских команд со всей Свердловской области. Соревнования прошли по формуле стенка на стенку.

Первое место по итогам первого турнира заняли борцы из Нижнего Тагила. Второе место – у представителей Невьянска, а третье заняла команда из Каменска-Уральского, передает издание «Тагильский рабочий».

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Фото: «Тагильский рабочий»
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