Британский журнал назвал «Екатеринбург Арену» сумасшедшим стадионом

Одно из изданий Великобритании The Telegraph назвало «Екатеринбург Арену» сумасшедшим стадионом за расположенные под открытым небом трибуны для зрителей.

Журналисты издания The Telegraph побывали в столице Урала и посетили стадион «Екатеринбург Арена». После этого журнал опубликовал материал о том, что стадион в Екатеринбурге сумасшедший, поскольку зрители платят деньги за то, что смотрят футбол под открытым небом.





Также в статье, посвященной «Екатеринбург Арене», указано, что дополнительные трибуны установили, чтобы соблюсти требования FIFA по вместимости в 35 тыс. мест, пишет «Спорт Экспресс».



Напомним, что тагильчанин купил билет на несуществующее место на «Екатеринбург Арене».