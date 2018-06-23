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Новости Нижнего Тагила

Британский журнал назвал «Екатеринбург Арену» сумасшедшим стадионом

23 июня 2018, 16:45Добавить новость
Екатеринбург,Екатеринбург Арена,стадион,журналисты,Британия,ЧМ-2018,футбол,ФИФА
Одно из изданий Великобритании The Telegraph назвало «Екатеринбург Арену» сумасшедшим стадионом за расположенные под открытым небом трибуны для зрителей.

Журналисты издания The Telegraph побывали в столице Урала и посетили стадион «Екатеринбург Арена». После этого журнал опубликовал материал о том, что стадион в Екатеринбурге сумасшедший, поскольку зрители платят деньги за то, что смотрят футбол под открытым небом.

Также в статье, посвященной «Екатеринбург Арене», указано, что дополнительные трибуны установили, чтобы соблюсти требования FIFA по вместимости в 35 тыс. мест, пишет «Спорт Экспресс».

Напомним, что тагильчанин купил билет на несуществующее место на «Екатеринбург Арене».

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