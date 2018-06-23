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Новости Нижнего Тагила

США требует от ФИФА проверить сборную России на допинг

23 июня 2018, 14:50Добавить новость
Россия,США,ЧМ-2018,Трэвис Тайгарт,ФИФА,антидопинговые организации,уефа,футбол,Эдуард Безуглов

Руковоитель американского антидопингового агенства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что сборная России по футболу должна пройти проверку на допинг.

Трэвис Тайгарт, глава USADA, потребовал от ФИФА организовать проверку сборной России после ее выхода из группы. По его мнению «необычайно высокие результаты» России на ЧМ-2018 должны стать поводом для «новых проверок», сообщают РИА-новости.

Врач команды России Эдуард Безуглов рассказал, что в процессе подготовки к чемпионату футболисты сдали более 120 допинг-проб по линии ФИФА и более 200 по линии УЕФА и РУСАДА. Тесты не выявили наличие допинга.

Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны, -- подчеркнул врач национальной команды.


Напомним, что 19 июня 2018 года команда России по футболу обыграла сборную Египта с результатом 3:1, что почти гарантирует участие в плэй-офф чемпионата мира впервые в истории страныСборная команда США не принимает участие в ЧМ-2018.

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