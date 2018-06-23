Вход в фан-зону в ЦПКиО в Екатеринбурге будет ограничен во время матча Россия-Уругвай

25 июня, в день матча России и Уругвая, вход в фан-зону ЦПКиО в Екатеринбурге будет ограничен по причине большого количества болельщиков.

Организаторы фан-зоны ЦПКиО в Екатеринбурге ограничат доступ болельщиков на площадку 25 июня, в день матча Россия-Уругвай. Причина заключается в том, что количество болельщиков превышает максимально допустимую вместимость фан-зоны.





Организаторы предлагают фанатам занять свои места на площадке за несколько часов до начала матча, чтобы не пропустить просмотр игры сборной России по футболу. Вход на ЦПКиО откроется в 17:00, предупредили в фан-зоне.





Во время предыдущего матча сборной России с командой Египта из-за превышения количества болельщиков, организатором пришлось ограничить доступ на территорию фан-зоны. В день матча Россия-Египет площадка собрала около 50 тысяч болельщков, сообщает «АиФ-Урал».