Любители воркаута «зарядили себя» на турнире в Нижнем Тагиле

23 февраля в Нижнем Тагиле прошёл 4-ый ежегодный открытый турнир по базовым дисциплинам «Заряди себя», посвящённый Дню защитника Отечества. Свыше 40 участников из 3 городов Свердловской области приехали в Нижний Тагил, чтобы показать свои навыки.



Соревновались воркаутеры в 5 номинациях, самой популярной из которых оказался базовый комплекс «Новичок». Среди победителей и призёров оказались спортсмены объединения «Воркаут Нижний Тагил».



В номинации «Индивидуальный фристайл» 1-ое место занял Рудомётов Максим, 2-е досталось Шодикулову Шахрузу. В базовом двоеборье среди юношей в категории до 15 лет победителем стал Петросян Гор, на 3-ем месте оказался Бехтер Артем. В категории от 16 лет и старше 1-ое место завоевал Рахов Дмитрий, 3-е место - Шаяхметов Артём. В номинации «Новичок» среди юношей 1 место досталось Лобанову Тимуру, 2-ое - Кирееву Владиславу и 3-е место занял Шиганов Кирилл. Среди девушек победительницей стала Антакова Софья.



Помимо того, что турнир собрал любителей здорового образа жизни с разных городов Свердловской области, он ещё и открывает сезон соревнований в регионе в 2018 году, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».