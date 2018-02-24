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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил гостям из Каменска-Уральского (ФОТО)

24 февраля 2018, 12:05Добавить новость
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Очередной матч зимнего первенства Свердловской области по футболу закончился неудачно для тагильчан. «Юниор-Спутник» уступил команде «Синара».

23 февраля на стадионе УВЗ встретились футбольные команды «Юниор-Спутник» и «Синара». Соперники тагильчан являются одними из лидеров зимнего первенства Свердловской области по футболу.

Хозяева поля уверенно начали матч и выиграли первый тайм со счётом 2:1. Однако в дальнейшем футболисты из Каменска-Уральского взяли себя в руки и вырвали у «Спутника» победу со счётом 2:3.

Два мяча в ворота «Синары» забили тагильские футболисты Салех Габибзаде и Сергей Симонов, сообщает «Тагильский рабочий».


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Фото: «Тагильский рабочий»
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