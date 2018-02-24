Олимпийские лыжники России завоевали «бронзу» и «серебро»

Российские олимпийские атлеты продолжают завоевывать медали. После успеха в фигурном катании и хоккее болельщиков порадовали лыжники.
23 февраля двое российских лыжников принесли бронзовую и серебряную медаль в копилку олимпийской сборной России.
Александр Большунов и Андрей Ларьков в мужской лыжной гонке на 50 километров заняли второе и третье места, уступив лидерство финскому лыжнику Ийво Нисканену, сообщает «Московский комсомолец».
Первое золото Олимпиады-2018 взяла фигуристка Алина Загитова, чуть позже российские хоккеисты одержали победу над чехами.