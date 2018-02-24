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Новости Нижнего Тагила

Олимпийские лыжники России завоевали «бронзу» и «серебро»

24 февраля 2018, 14:55Добавить новость
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Российские олимпийские атлеты продолжают завоевывать медали. После успеха в фигурном катании и хоккее болельщиков порадовали лыжники.

23 февраля двое российских лыжников принесли бронзовую и серебряную медаль в копилку олимпийской сборной России.

Александр Большунов и Андрей Ларьков в мужской лыжной гонке на 50 километров заняли второе и третье места, уступив лидерство финскому лыжнику Ийво Нисканену, сообщает «Московский комсомолец».

Первое золото Олимпиады-2018 взяла фигуристка Алина Загитова, чуть позже российские хоккеисты одержали победу над чехами.

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