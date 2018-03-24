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Новости Нижнего Тагила

Евроазиатский чемпионат по снайпингу пройдёт в Нижнем Тагиле в апреле

24 марта 2018, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,стрельба,чемпионат,Старатель,снайпер
В Нижнем Тагиле 21–22 апреля пройдет Евроазиатский чемпионат по снайпингу – 2018. В стрелковых состязаниях будут участвовать не только профессионалы, но и любители.

Планируется проводить такие соревнования на территории Свердловской области ежегодно. Об этом заявили в правительстве региона. Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что на сегодняшний день подано не менее 80 заявок на участие.

Состязание будет проходить по 15 направлениям. Сюда входит стрельба на дальние дистанции с поверхности функционирующего танка, а также стрельба по водным мишеням.

Максимальная дистанция для стрельбы составит полторы тысячи метров в зачёт, рассказали организаторы. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион рублей. Если удастся с финансовой стороны, то специальный приз будет предусмотрен для рекордных выстрелов на дистанции до 2200 метров. Эти выстрелы войдут в историю, передаёт издание «Вечерние ведомости».

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