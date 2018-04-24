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Новости Нижнего Тагила

Более 400 юных фигуристов принимают участие в «Тагильской льдинке» (ВИДЕО)

24 апреля 2018, 08:30Добавить новость
Вагонка,город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,фигурное катание
В Нижнем Тагиле открылись XXX соревнования по фигурному катанию «Тагильская льдинка». Это открытое первенство, в котором участвуют более 400 юных фигуристов со всей Свердловской области.

Торжественное слово на открытии взял начальник управления мэрии города по развитию физической культуры и спорта Дмитрий Язовских.

В состязаниях первыми выступают юные фигуристы в возрастной категории до 7 лет. Они крайне требовательны к своим выступлениям, передает «Тагил-ТВ». В программе практически у каждого задействованы самые сложные элементы.

Затем на лёд выходят спортсмены более взрослой возрастной категории. Они демонстрируют судьям упорную борьбу и серьёзные элементы. Для юных звёздочек старшие являются ориентиром, они задают высокую планку.

Спортсменам с юношеским разрядом и кандидатам в мастера спорта предстоит принимать участие в соревнованиях в Нижнем Тагиле на протяжении двух дней.

 

Видео: «Тагил-ТВ»
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