Более 400 юных фигуристов принимают участие в «Тагильской льдинке» (ВИДЕО)

Торжественное слово на открытии взял начальник управления мэрии города по развитию физической культуры и спорта Дмитрий Язовских.



В состязаниях первыми выступают юные фигуристы в возрастной категории до 7 лет. Они крайне требовательны к своим выступлениям, передает «Тагил-ТВ». В программе практически у каждого задействованы самые сложные элементы.



Затем на лёд выходят спортсмены более взрослой возрастной категории. Они демонстрируют судьям упорную борьбу и серьёзные элементы. Для юных звёздочек старшие являются ориентиром, они задают высокую планку.



Спортсменам с юношеским разрядом и кандидатам в мастера спорта предстоит принимать участие в соревнованиях в Нижнем Тагиле на протяжении двух дней.