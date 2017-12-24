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Новости Нижнего Тагила

Буллиты подвели тагильский «Спутник» в игре с ХК «Рязань» (ФОТО)

24 декабря 2017, 09:30Добавить новость
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На последнем в 2017 году матче тагильские хоккеисты проиграли рязанским со счетом 1:2.

23 декабря 2017 года в Нижнем Тагиле состоялся матч между «Спутником» и «Рязанью». Во второй половине игры тагильчане открыли счет. Николай Патрушев атаковал ворота гостей. Рязанцы не остались в долгу и через несколько минут забили ответную шайбу. Как и в предыдущей игре с воронежским клубом, исход встречи решили буллиты, но на этот раз удача отвернулась от «Спутника». Итог матча 1:2 в пользу рязанской команды.

На послематчевой конференции Сергей Лопушанский отметил, что тагильская команда сделала все возможное. Тренер тагильчан также поблагодарил всех болельщиков «Спутника», которые приходят поддержать хоккеистов.

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