Буллиты подвели тагильский «Спутник» в игре с ХК «Рязань» (ФОТО)

23 декабря 2017 года в Нижнем Тагиле состоялся матч между «Спутником» и «Рязанью». Во второй половине игры тагильчане открыли счет. Николай Патрушев атаковал ворота гостей. Рязанцы не остались в долгу и через несколько минут забили ответную шайбу. Как и в предыдущей игре с воронежским клубом, исход встречи решили буллиты, но на этот раз удача отвернулась от «Спутника». Итог матча 1:2 в пользу рязанской команды.



На послематчевой конференции Сергей Лопушанский отметил, что тагильская команда сделала все возможное. Тренер тагильчан также поблагодарил всех болельщиков «Спутника», которые приходят поддержать хоккеистов.



