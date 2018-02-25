Сборная России победила сборную Германии в хоккейном матче на Олимпиаде-2018

Сегодня в олимпийском Пхенчхане состоялся финальный матч между хоккейными командами России и Германии. Со счетом 4:3 победила команда России.

На первой минуте матча бросок совершил Ковальчук, a Андронов был удален за подножку. На 12-й минуте состав сборной Германии также лишился игрока — удален Кристиан Эрхофф.





В первом периоде подопечные Олега Знарка в меньшинстве смогли отстоять ворота, a за полсекунды до окончания Россия открыла счет 1:0. Во втором периоде Германия забила ответную шайбу, сравняв счет до 1:1.





В третьем периоде с разницей в несколько секунд обе команды забили по шайбе, сравняв счет до 2:2. Затем Германия вышла вперед — гол забил Йонас Мюллер, счет 3:2. Сергей Калинин удален за 2 минуты до окончания периода, но ОАР смогли забить третий гол, счет вновь сравнялся 3:3.





В напряженном овертайме Россия забила четвертую шайбу и стала олимпийским чемпионом со счетом 4:3.