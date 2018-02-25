-18
Свердловская область
Нижний Тагил
-18
ночь: -22
утро: -25
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

Сборная России победила сборную Германии в хоккейном матче на Олимпиаде-2018

25 февраля 2018, 12:05Добавить новость
Россия,спорт,хоккей,Олимпиада 2018,Пхенчхан,ОАР,хоккеисты,счет

Сегодня в олимпийском Пхенчхане состоялся финальный матч между хоккейными командами России и Германии. Со счетом 4:3 победила команда России.

На первой минуте матча бросок совершил Ковальчук, a Андронов был удален за подножку. На 12-й минуте состав сборной Германии также лишился игрока — удален Кристиан Эрхофф.

В первом периоде подопечные Олега Знарка в меньшинстве смогли отстоять ворота, a за полсекунды до окончания Россия открыла счет 1:0. Во втором периоде Германия забила ответную шайбу, сравняв счет до 1:1.

В третьем периоде с разницей в несколько секунд обе команды забили по шайбе, сравняв счет до 2:2. Затем Германия вышла вперед — гол забил Йонас Мюллер, счет 3:2. Сергей Калинин удален за 2 минуты до окончания периода, но ОАР смогли забить третий гол, счет вновь сравнялся 3:3.

В напряженном овертайме Россия забила четвертую шайбу и стала олимпийским чемпионом со счетом 4:3.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Олимпийские атлеты России победили 3:0 в хоккейном матче на Олимпиаде-2018
23 февраля, 15:30
4 1
Россия введет санкции против виновных в отстранении страны от ОИ-2018
15 января, 14:50
2 1
Две свердловчанки пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде
13 декабря 2017, 12:00
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 351
Подписаться на новости