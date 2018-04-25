31 тагильская семья соревновалась в городском турнире по шахматам (ФОТО)

В Нижнем Тагиле накануне состоялся второй по счёту городской турнир «Шахматная семья». Участниками стали члены семей – братья, сёстры, папы, мамы, бабушки и дедушки.
В соревнованиях по шахматам приняли участие 32 команды, представленные 31-й семьёй.
Семейство Гулик зарегистрировала две команды: мама с дочкой и отец с сыном. Самой «шахматной» семьёй стали Мурзины, они были представлены сёстрами и дедушкой. Вообще у Мурзиных пятеро детей, и все играют в шахматы.
Участники получили на память о празднике вымпелы и значки с эмблемой турнира. После подсчёта очков выяснилось, что победителями стала Семья Зыковых-Орловских. Второе место у Федореевых-Пашниных и третье – у команды Шинкевичей, сообщили в пресс-службе «Шахматно-шашечного центра».
Организаторы признались, что их радует тот факт, что теперь тагильские семьи не прячутся по домам, а играют, и каждый год шахматистов-любителей становится всё больше.
Фото: пресс-служба «Шахматно-шашечного центра»