Ксения Чибисова из Нижнего Тагила примет участие в Чемпионате Европы по дзюдо

С 26 по 28 апреля в Израиле пройдет Чемпионат Европы по дзюдо. В нем примет участие тагильчанка Ксения Чибисова.

Ксения будет соревноваться в весовой категории свыше 78 кг.



Состязания, которые будут проходить в течение 3-х дней, определят победителей среди мужчин и женщин. Все спортсмены, принимающие участие в турнире, будут соревноваться в 14-ти весовых категориях.



В этом году Чемпионат станет первым стартом европейских соревнований, пишет «Тагильский рабочий».



21 апреля в Нижнем Тагиле прошёл турнир по греко-римской борьбе.