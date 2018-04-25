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Новости Нижнего Тагила

Ксения Чибисова из Нижнего Тагила примет участие в Чемпионате Европы по дзюдо

25 апреля 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,дзюдо,Ксения Чибисова,соревнования,чемпионат Европы
С 26 по 28 апреля в Израиле пройдет Чемпионат Европы по дзюдо. В нем примет участие тагильчанка Ксения Чибисова.

Ксения будет соревноваться в весовой категории свыше 78 кг.

Состязания, которые будут проходить в течение 3-х дней, определят победителей среди мужчин и женщин. Все спортсмены, принимающие участие в турнире, будут соревноваться в 14-ти весовых категориях.

В этом году Чемпионат станет первым стартом европейских соревнований, пишет «Тагильский рабочий».

21 апреля в Нижнем Тагиле прошёл турнир по греко-римской борьбе.

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