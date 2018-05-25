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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане соревновались в спортивном ориентировании «Подснежник» (ФОТО)

25 мая 2018, 09:30Добавить новость
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На минувшей неделе в Нижнем Тагиле прошли соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник-2018», в которых приняли участие образовательные учреждения города.

Организаторами являются Городская станция юных туристов и Центр развития туризма Нижнего Тагила. В «Подснежнике» приняли участие 132 юных спортсмена из 19 образовательных учреждений Нижнего Тагила.

Были сформированы четыре группы команд: мальчики и девочки 5-6 класс, а также мальчики и девочки 7-8 класс. Участники стартовали по одному спортсмену с интервалом в минуту. С помощью карты и компаса соревнующиеся искали в лесу контрольные пункты, сделать отметку в карточке и приходили к финишу.

Первое место в категории школьников 5-6 классов заняла школа №90, второе место у команды Политехнической гимназии, третье место у команды школы №95.

 

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Среди 7-8-классников первыми стали учащиеся из школы №50, второе место у школы №6 и третье место поделили школы №90 и №40, рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.

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Фото: Управление образования Нижнего Тагила
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