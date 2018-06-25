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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане заняли призовые места на чемпионате по воркауту в Серове (ФОТО)

25 июня 2018, 14:05Добавить новость
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24 июня 2018 года команда Нижнего Тагил заняла призовые мест на первом чемпионате по уличной атлетике, который прошел в городе Серов.

В чемпионате по воркауту приняли участие 20 атлетов из разных городов Свердловской области.

Спортсмены-мужчины соревновались в трех возрастных категориях: до 14 лет включительно, юноши – от 15 до 18 лет, мужчины – от 18 и старше.

Соревнование проходило в следующих номинациях: индивидуальный фристайл, силовое троеборье, силовое двоеборье.

Спортсмены-женщины соревновались в абсолютной возрастной категории в номинациях: индивидуальный фристайл, базовый комплекс «Новичок».

Команда RESISTANT TEAM из Нижнего Тагила заняла призовые места в номинациях: базовый комплекс «Новичок» (мужской, абсолютная категория), индивидуальный фристайл (женский, абсолютная категория), индивидуальный фристайл (мужской, от 15 до 18 лет), индивидуальный фристайл (мальчики до 14 лет включительно), силовое троеборье (юноши от 15 до 18 лет), силовое троеборье (мужчины от 18 лет и старше).

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Фото: «Воркаут Нижний Тагил»

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