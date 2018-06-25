Сборная России проиграла Уругваю в матче ЧМ-2018

25 июня в Самаре состоялся матч между сборными России и Уругвая. Сборная России уступила сопернику со счетом 0:3. Встреча проходила на «Самара Арене». Уже на 10-й минуте уругвайцы открыли счет. Затем, после нарушения Юрия Газинского у ворот сборной России был назначен штрафной. Гол в ворота россиян забил Луис Суарес.
На 23-й минуте уругвайцы забили второй гол в ворота сборной России. После удара Диего Лаксальта мяч рикошетом попал в ворота россиян.
В ходе игры Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Третий гол в ворота сборной России забил Диего Кавани на последних минутах встречи.
Таким образом, сборная России набрала на ЧМ-2018 шесть очков и вышла в плей-офф, сообщает «Советский спорт».