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Новости Нижнего Тагила

Сборная России проиграла Уругваю в матче ЧМ-2018

25 июня 2018, 21:45Добавить новость
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25 июня в Самаре состоялся матч между сборными России и Уругвая. Сборная России уступила сопернику со счетом 0:3. Встреча проходила на «Самара Арене». Уже на 10-й минуте уругвайцы открыли счет. Затем, после нарушения Юрия Газинского у ворот сборной России был назначен штрафной. Гол в ворота россиян забил Луис Суарес.

На 23-й минуте уругвайцы забили второй гол в ворота сборной России. После удара Диего Лаксальта мяч рикошетом попал в ворота россиян.

В ходе игры Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Третий гол в ворота сборной России забил Диего Кавани на последних минутах встречи.

Таким образом, сборная России набрала на ЧМ-2018 шесть очков и вышла в плей-офф, сообщает «Советский спорт».
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