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Новости Нижнего Тагила

Япония сыграла с Сенегалом на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

25 июня 2018, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге вечером 24 июня завершился футбольный матч между сборными Япония и Сенегала. Это третья игра из четырёх в Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018.

Команды сыграли вничью – 2:2. Игра проходила напряжённо, игроки один за другим получали жёлтые карточки.

В этот день в Екатеринбурге гуляли толпы фанатов из Японии и Сенегала, вместе с ними футбол пришли смотреть россияне и свердловчане. Также в столицу Урала прибыли гости из омского фан-клуба сборной Сенегала.

На трибунах и в фан-зоне были замечены болельщики из Нижнего Тагила. Глава региона Евгений Куйвашев прибыл на стадион заранее, о чём сообщил в Инстаграм.

 

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Россияне, одевшись в кокошники, пели народные частушки. Японские фанаты обучали россиян восточным единоборствам. Сенегальцы в причудливых национальных костюмах фотографировались со всеми желающими, передаёт E1.RU.

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Фото: E1.RU
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