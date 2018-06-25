Япония сыграла с Сенегалом на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

Команды сыграли вничью – 2:2. Игра проходила напряжённо, игроки один за другим получали жёлтые карточки.



В этот день в Екатеринбурге гуляли толпы фанатов из Японии и Сенегала, вместе с ними футбол пришли смотреть россияне и свердловчане. Также в столицу Урала прибыли гости из омского фан-клуба сборной Сенегала.



На трибунах и в фан-зоне были замечены болельщики из Нижнего Тагила. Глава региона Евгений Куйвашев прибыл на стадион заранее, о чём сообщил в Инстаграм.



Россияне, одевшись в кокошники, пели народные частушки. Японские фанаты обучали россиян восточным единоборствам. Сенегальцы в причудливых национальных костюмах фотографировались со всеми желающими, передаёт E1.RU.



