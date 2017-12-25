Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл сопернику из Кургана - 1:4 (ФОТО)

Начало первого периода для обеих команд оказалось практически одинаковым по результативности, однако, вскоре соперник начал вырываться вперед.





Тренер «Юниор-Спутник» отметил, что у команды юных «бобров» есть проблемы в обороне. Также хоккеисты не справились с реализацией голевых моментов.



Отметим, что для команды «Юниор» из Кургана это вторая победа над «Юниор-Спутником».





Несмотря на проигрыш, тренер тагильчан Сергей Орлов поздравил всех с Новым годом:



