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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл сопернику из Кургана - 1:4 (ФОТО)

25 декабря 2017, 08:30Добавить новость
Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей
В Нижнем Тагиле прошёл домашний матч «Юниор-Спутник» с гостями из Кургана – командой «Юниор». Счёт встречи – 1:4.

Начало первого периода для обеих команд оказалось практически одинаковым по результативности, однако, вскоре соперник начал вырываться вперед.

Тренер «Юниор-Спутник» отметил, что у команды юных «бобров» есть проблемы в обороне. Также хоккеисты не справились с реализацией голевых моментов.

Отметим, что для команды «Юниор» из Кургана это вторая победа над «Юниор-Спутником».

 

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Фото: группа ВК ХК «Спутник»



Несмотря на проигрыш, тренер тагильчан Сергей Орлов поздравил всех с Новым годом:

Руки никто не опускает. Хочу поздравить соперника с двумя победами и пожелать обеим командам в Новом году всего хорошего. 

 

 
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