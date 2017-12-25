Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл сопернику из Кургана - 1:4 (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошёл домашний матч «Юниор-Спутник» с гостями из Кургана – командой «Юниор». Счёт встречи – 1:4.
Начало первого периода для обеих команд оказалось практически одинаковым по результативности, однако, вскоре соперник начал вырываться вперед.
Тренер «Юниор-Спутник» отметил, что у команды юных «бобров» есть проблемы в обороне. Также хоккеисты не справились с реализацией голевых моментов.
Отметим, что для команды «Юниор» из Кургана это вторая победа над «Юниор-Спутником».
Фото: группа ВК ХК «Спутник»
Несмотря на проигрыш, тренер тагильчан Сергей Орлов поздравил всех с Новым годом:
Руки никто не опускает. Хочу поздравить соперника с двумя победами и пожелать обеим командам в Новом году всего хорошего.