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Новости Нижнего Тагила

Воркаутеры Нижнего Тагила одержали победу на чемпионате России в Челябинске (ФОТО)

25 декабря 2017, 08:00Добавить новость
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В минувшую субботу, 23 декабря, тагильские воркаутеры приняли участие в командном чемпионате России по стритлифтингу. Состязания проходили в городе Миасс Челябинской области.

Спортсмены состязались в двух номинациях – классический стритлифтинг и многоповторный стритлифтинг. Первая включает двоеборье, а также отдельные упражнения – подтягивания, отжимания. Проводится с максимальным отягощением на одно повторение в трёх попытках. Вторая разновидность включает отдельные движения с фиксированным весом с гирями от 8 до 48 килограммов.

Тагильские спортсмены по итогам соревнований получили звания МСМК, МС и КМС.

Тагильчанин Гор Петросян взял первое место в многоповторных отжиманиях на брусьях с 16-килограммовым утяжелением, а также второе место в классических отжиманиях с дополнительными 85-ю килограммами.

 

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Никита Вяткин победил в классическом стритлифтинге. Дмитрий Ряхов занял первое место в многоповторных отжиманиях на брусьях с весом в 24 килограмма, а также первое место в классических отжиманиях с дополнительным весом.

Кроме того, тагильская команда победила в общекомандном зачёте, рассказали в пресс-службе ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».

 

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Фото: пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил»


Организатором выступила федерация стритлифтинга в России. От нее же спортсмены получили новые спортивные звания.

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