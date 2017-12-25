Воркаутеры Нижнего Тагила одержали победу на чемпионате России в Челябинске (ФОТО)

Спортсмены состязались в двух номинациях – классический стритлифтинг и многоповторный стритлифтинг. Первая включает двоеборье, а также отдельные упражнения – подтягивания, отжимания. Проводится с максимальным отягощением на одно повторение в трёх попытках. Вторая разновидность включает отдельные движения с фиксированным весом с гирями от 8 до 48 килограммов.



Тагильские спортсмены по итогам соревнований получили звания МСМК, МС и КМС.



Тагильчанин Гор Петросян взял первое место в многоповторных отжиманиях на брусьях с 16-килограммовым утяжелением, а также второе место в классических отжиманиях с дополнительными 85-ю килограммами.



Никита Вяткин победил в классическом стритлифтинге. Дмитрий Ряхов занял первое место в многоповторных отжиманиях на брусьях с весом в 24 килограмма, а также первое место в классических отжиманиях с дополнительным весом.



Кроме того, тагильская команда победила в общекомандном зачёте, рассказали в пресс-службе ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».

Фото: пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил»



Организатором выступила федерация стритлифтинга в России. От нее же спортсмены получили новые спортивные звания.