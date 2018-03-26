Детский спорт под угрозой: КСК «Уралец» в Нижнем Тагиле могут закрыть (ФОТО)

Юные спортсмены из КСК «Уралец» в Нижнем Тагиле могут остаться без тренировок. Конно-спортивный комплекс, учредителем которого является АО Евраз НТМК, зарабатывает от оказания платных услуг, а детский спорт может прекратить свое существование.

Над детской группой КСК «Уралец» нависла угроза расформирования. Родители юных спортсменов рассказали, что несмотря на социальную значимость занятий спортом, руководство СК признает группу нерентабельной. Учредителем спортивного комплекса является АО Евраз НТМК, который предоставляет клубу соцобеспечение. Все остальные нужды комплекс оплачивает из собственных заработанных средств, в основном за счет оказания платных услуг.

Предварительно после проведенного родительского собрания директором ЧУ «СК «Уралец» Андреем Нерушем было принято решение оставить детскую спортивную группу. Но решение может быть изменено в любой момент.

Спорт никогда не был прибыльным:

Несколько групп детей и подростков занимаются в «Уральце» конкуром. За занятия родители платят 4 000 рублей ежемесячно. При этом многие средства по уходу за лошадьми воспитанники покупают на свои собственные средства.

Родители спортсменов считают, что конный спорт как и любой другой вид спорта не приносит материальной выгоды. По их мнению, занятия детей – это больше вложения, чем прибыль.

Любой спорт никогда не был прибыльным. А уж тем более конный спорт. Это довольно дорогое удовольствие. И здесь мы, родители, вкладываем в занятия наших детей. И не только оплачиваем занятия и покупаем им экипировку. Но КСК важна прибыль, так как комплекс нужно содержать, Евраз НТМК оплачивает только электроэнергию и охрану. Комплекс живет за счет платных услуг, таких как прокат, -- рассказал отец юной спортсменки.

Дети, занимающиеся в группе, расстроены тем, что могут остаться без любимых питомцев и тренировок. Как рассказали их родители, для многих из ребят это настоящая трагедия, остаться без общения с животными и остановиться на полпути к мечте. По их мнению, в Нижнем Тагиле нет достойной альтернативы комплексу для полноценных тренировок.

Для многих занятия – это путь к цели, которую они упорно достигают. За последние полтора года с тренером Вадимом Галявиевым дети занимают призовые места на соревнованиях. У них глаза горят, они же и в мороз, и в жару бегут на занятия. К сожалению, в городе нет более достойных клубов для занятий конным спортом, -- поделилась мама юной спортсменки.

Победы в соревнованиях:

По мнению собеседников редакции, за последние полтора года атмосфера занятий и нагрузка существенно изменились благодаря тренеру Вадиму Галявиеву. Дети представляли СК «Уралец» на выездных соревнованиях в СК «Дубрава», «Гуляй поле». На манеже спортивного комплекса выступают юные всадники из других городов. Во всех соревнованиях воспитанники «Уральца» занимают призовые места.

Нужно отдать должное, наш тренер вывел команду на соревнования, ребята завоевывали призовые места. При этом фонд животных полтора года назад оставлял желать лучшего. Спустя полтора года благодаря стараниям нашего тренера прокатные лошади прыгают под всадником конкур. И дети его очень уважают. Вот так взять и плюнуть на успешно проделанную работу и просто предать забвению столько трудов. Мы отказываемся принимать это, -- поделился родитель воспитанника КСК.

Занятия конным спортом будут отстаивать:

Накануне родители обучающихся детей встретились на собрании, чтобы обсудить положение дел. Было решено бороться и отстаивать детский спорт, и начать с обращения за поддержкой к муниципальной власти.

Для того, чтобы этот вид спорта развивался, не достаточно спонсорских вложений родителей. КСК нужна поддержка извне. Наши дети не должны остаться на улице без любимого вида спорта, -- озвучили свою позицию родители.

Фото: из архива КСК «Уралец», 2017-2018 гг.