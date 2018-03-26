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Новости Нижнего Тагила

Супруги из Екатеринбурга взяли «бронзу» на Чемпионате Европы по танцам (ВИДЕО)

26 марта 2018, 09:05Добавить новость
город,Екатеринбург,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,танцы,семья
Екатеринбуржцы Евгений и Кристина Лисуновы взяли бронзовые медали на Чемпионате Европы по танцам. Состязание среди лучших танцоров прошло во Франции.

Годом ранее танцоры из Екатеринбурга, которые по совместительству являются супругами, заняли там же, во Франции, третье место. В 2018-м им удалось подтвердить свой результат. Танцоры выступали в дисциплине «бачата». 


Всего в соревнованиях принимали участие 46 пар из разных стран Европы.

Екатеринбуржцы переживали, что подобрали для финала новую «необкатанную» программу. Они признались, что в ходе выступления допустили незначительные помарки. Тем не менее, пара оказалась в числе призёров, чему свердловчане очень рады.

Следующим состязанием в их карьере станет Кубок мира, который пройдет в Италии. Екатеринбуржцы уже были приглашены туда организаторами прошедшего во Франции турнира, передает «E1.ru».

 

Видео: «E1.ru»
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