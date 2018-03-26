Супруги из Екатеринбурга взяли «бронзу» на Чемпионате Европы по танцам (ВИДЕО)

Годом ранее танцоры из Екатеринбурга, которые по совместительству являются супругами, заняли там же, во Франции, третье место. В 2018-м им удалось подтвердить свой результат. Танцоры выступали в дисциплине «бачата».



Всего в соревнованиях принимали участие 46 пар из разных стран Европы.



Екатеринбуржцы переживали, что подобрали для финала новую «необкатанную» программу. Они признались, что в ходе выступления допустили незначительные помарки. Тем не менее, пара оказалась в числе призёров, чему свердловчане очень рады.



Следующим состязанием в их карьере станет Кубок мира, который пройдет в Италии. Екатеринбуржцы уже были приглашены туда организаторами прошедшего во Франции турнира, передает «E1.ru».