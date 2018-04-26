Лучшие спортсмены, коллективы и тренеры награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первыми поздравления и награды получили тренеры-преподаватели различных учреждений города. Ими стали Сергей Салтанов, Нина Долматова и Сергей Шекуров. Всего были номинированы 34 наставника.



В номинации «Олимпийская надежда» приняли участие 14 спортивных учреждений города. Победителями стали ДЮСШ «Юность», СШОР «Уралец» и спортшкола «Старый соболь».



Лучшим коллективом физической культуры стали представители УВЗ. Другими призёрами стали городская организация «Динамо», школа №95 и педколледж №2, рассказали в пресс-службе мэрии.



Лучшим спортивным сооружением стал ФОК «Президентский». Также наград удостоены стадион спортшколы «Юность», лыжная база «Аист» на горе Долга, горнолыжный комплекс «Гора Белая» и ледовый дворец им. В.К. Сотникова.



Победительницей среди отличившихся спортивных федераций была выбрана федерация баскетбола.



25 тагильчан удостоены стипендиями главы города за высокие результаты в соревнованиях. Еще 8 горожан стали ветеранами физической культуры и спорта.