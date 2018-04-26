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Новости Нижнего Тагила

Лучшие спортсмены, коллективы и тренеры награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 апреля 2018, 09:50Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в минувшую среду, 25 апреля, прошло награждение лучших атлетов, тренеров и спортивных коллективов. Торжественную церемонию проводил заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.

Первыми поздравления и награды получили тренеры-преподаватели различных учреждений города. Ими стали Сергей Салтанов, Нина Долматова и Сергей Шекуров. Всего были номинированы 34 наставника.

В номинации «Олимпийская надежда» приняли участие 14 спортивных учреждений города. Победителями стали ДЮСШ «Юность», СШОР «Уралец» и спортшкола «Старый соболь».

Лучшим коллективом физической культуры стали представители УВЗ. Другими призёрами стали городская организация «Динамо», школа №95 и педколледж №2, рассказали в пресс-службе мэрии.

 

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Лучшим спортивным сооружением стал ФОК «Президентский». Также наград удостоены стадион спортшколы «Юность», лыжная база «Аист» на горе Долга, горнолыжный комплекс «Гора Белая» и ледовый дворец им. В.К. Сотникова.

Победительницей среди отличившихся спортивных федераций была выбрана федерация баскетбола.

25 тагильчан удостоены стипендиями главы города за высокие результаты в соревнованиях. Еще 8 горожан стали ветеранами физической культуры и спорта.

 

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Фото: официальный сайт города
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