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Новости Нижнего Тагила

Разработка легкоатлетического манежа на Вагонке началась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

26 июня 2018, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле стартовал первый этап создания легкоатлетического манежа на Вагонке. В бюджет города поступили первые средства на разработку проектно-сметной документации.

Информацию подтвердил Валерий Суров, заместитель главы города по социальной политике:

 

На сегодня у нас отработан с проектной организацией договор на подготовку проектно-сметной документации. Они уже начали заниматься данным проектом. Деньги пришли через фонд: по крайне мере, глава города обещал. Сегодня организация занимается проектированием, -- сообщил Валерий Суров.

 

Согласно плану, который был утверждён региональными властями, проект легкоатлетического манежа должен быть выполнен до конца этого года. А в 2019 году он станет частью федеральной программы по строительству спортивных объектов. Предварительная стоимость спортивного легкоатлетического манежа составляет полтора миллиарда рублей, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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