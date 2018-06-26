Разработка легкоатлетического манежа на Вагонке началась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле стартовал первый этап создания легкоатлетического манежа на Вагонке. В бюджет города поступили первые средства на разработку проектно-сметной документации.

Информацию подтвердил Валерий Суров, заместитель главы города по социальной политике:

На сегодня у нас отработан с проектной организацией договор на подготовку проектно-сметной документации. Они уже начали заниматься данным проектом. Деньги пришли через фонд: по крайне мере, глава города обещал. Сегодня организация занимается проектированием, -- сообщил Валерий Суров.

Согласно плану, который был утверждён региональными властями, проект легкоатлетического манежа должен быть выполнен до конца этого года. А в 2019 году он станет частью федеральной программы по строительству спортивных объектов. Предварительная стоимость спортивного легкоатлетического манежа составляет полтора миллиарда рублей, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».



