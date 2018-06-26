+23
Свердловская область
Нижний Тагил
+23
вечер: +25
ночь: +18
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.79 - 0.16
EUR 73.41 + 0.1
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сборная Швеции по футболу приехала в Екатеринбург на ЧМ-2018 (ФОТО)

26 июня 2018, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,спорт,футбол,чемпионат по футболу,футболист,футбольные матчи,ЧМ-2018,Швеция,Мексика

Команда Швеции прибыла в Екатеринбург на матч группового турнира чемпионата мира по футболу. Матч между командами Швеции и Мексики пройдет 27 июня 2018 года.

В аэропорту игроков сборной встречали журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

URA.RU сообщает, что спортсмены прошли мимо представителей прессы молча.

Пресс-конференция с игроками сборной Швеции запланирована на 26 июня. Открытая тренировка для журналистов пройдет в этот же день.

Встреча команд Швеции и Мексики состоится 27 июня. Это будет последний матч мундиаля, который будет проходить в Екатеринбурге.

Екатеринбург,спорт,футбол,чемпионат по футболу,футболист,футбольные матчи,ЧМ-2018,Швеция,МексикаЕкатеринбург,спорт,футбол,чемпионат по футболу,футболист,футбольные матчи,ЧМ-2018,Швеция,МексикаЕкатеринбург,спорт,футбол,чемпионат по футболу,футболист,футбольные матчи,ЧМ-2018,Швеция,МексикаЕкатеринбург,спорт,футбол,чемпионат по футболу,футболист,футбольные матчи,ЧМ-2018,Швеция,Мексика

Фото: URA.RU

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Болельщики из Екатеринбурга отметили победу сборной России над сборной Египта (ВИДЕО)
20 июня, 10:55
2 0
Япония сыграла с Сенегалом на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)
вчера, 09:00
1 0
Тагильчане помогают в проведении ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ВИДЕО)
21 июня, 12:15
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 106
Подписаться на новости