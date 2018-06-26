Сборная Швеции по футболу приехала в Екатеринбург на ЧМ-2018 (ФОТО)

Команда Швеции прибыла в Екатеринбург на матч группового турнира чемпионата мира по футболу. Матч между командами Швеции и Мексики пройдет 27 июня 2018 года.

В аэропорту игроков сборной встречали журналисты и сотрудники правоохранительных органов.





URA.RU сообщает, что спортсмены прошли мимо представителей прессы молча.





Пресс-конференция с игроками сборной Швеции запланирована на 26 июня. Открытая тренировка для журналистов пройдет в этот же день.





Встреча команд Швеции и Мексики состоится 27 июня. Это будет последний матч мундиаля, который будет проходить в Екатеринбурге.





Фото: URA.RU