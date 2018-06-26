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Новости Нижнего Тагила

Соревнования по стрельбе из лука прошли среди тагильских школьников (ФОТО)

26 июня 2018, 22:40Добавить новость
Нижний Тагил,лук,соревнования,школьники,Лисья гора,гербы,победители
24 мая в Нижнем Тагиле на Лисьей горе прошел финал городского турнира «Кубок Робин Гуда» по стрельбе из лука среди школьников. Ребята соревновались в стрельбе из лука, а также придумывали себе рыцарские имена и рисовали гербы, отражая на них собственные достоинства и характер.

Дальше всех запустить стрелы смог Данил Данилов из школы №1, он и стал победителем соревнований. Второе место занял Никита Суханов из школы №3. Третье место досталось Нине Дьячковой из школы №4.

Организаторами турнира «Кубок Робин Гуда», который проходит уже второй год, является команда добровольцев-инструкторов крапивинского отряда «Лоцманы», сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.


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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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