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Новости Нижнего Тагила

Тагильский хоккеист Никита Сошников останется в НХЛ

26 июня 2018, 20:00Добавить новость
Нижний Тагил,хоккеист,Никита Сошников,контракт,НХЛ,нападающий,команда
Хоккеист из Нижнего Тагила Никита Сошников подписал контракт на один год сотрудничества с клубом «Сент-Луис Блюз». 1 июля у Никиты Сошникова заканчивается трехлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», откуда 15 февраля был обменян в «Сент-Луис Блюз».

Сейчас Никита заключил с «Сент-Луис Блюз» однолетний контракт в одностороннем порядке. Это значит, что хоккеист продолжит играть в НХЛ.

Слухи о его возвращении начали ходить после того, как Никита выступил в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею.

В 12 матчах за «Сент-Луис» 24-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка. Всего в 82 играх в НХЛ он заработал 16 (8+8) очков, пишет «Тагильский рабочий».
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