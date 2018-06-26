Тагильский хоккеист Никита Сошников останется в НХЛ

Хоккеист из Нижнего Тагила Никита Сошников подписал контракт на один год сотрудничества с клубом «Сент-Луис Блюз». 1 июля у Никиты Сошникова заканчивается трехлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», откуда 15 февраля был обменян в «Сент-Луис Блюз».
Сейчас Никита заключил с «Сент-Луис Блюз» однолетний контракт в одностороннем порядке. Это значит, что хоккеист продолжит играть в НХЛ.
Слухи о его возвращении начали ходить после того, как Никита выступил в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею.
В 12 матчах за «Сент-Луис» 24-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка. Всего в 82 играх в НХЛ он заработал 16 (8+8) очков, пишет «Тагильский рабочий».