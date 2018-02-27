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Новости Нижнего Тагила

Михалина Лысова из Нижнего Тагила не попала в списки участников паралимпиады в Корее

27 февраля 2018, 12:30Добавить новость
Нижний Тагил,Михалина Лысова,Паралимпийские игры,Пхенчхан,лыжная гонка,участники,корея

Имя тагильчанки Михалины Лысовой отсутствует в списке спортсменов, приглашенных на паралимпиаду в Пхёнчхане. Не попал в состав и чемпион мира Андрей Смирнов из Екатеринбурга. От Свердловской области приглашение на Паралимпиаду получила только Анна Миленина из Краснотурьинска. 

Согласно опубликованному Международным паралимпийским комитетом списку, на игры в Пхёнчхан поедут 30 российских атлетов. Имени Михалины Лысовой в списках не оказалось. Список предварительный, заявка на участие спортсменки из Нижнего Тагила Лысовой еще может быть принята. Михалина - четырехкратная паралимпийская чемпионка  в лыжных гонках и биатлоне. 

 

Родители тагильчанки сообщили, что сейчас спортсменка находится в Японии. Они уже знают о списках из общедоступных источников.

 

О том, что она не будет участвовать, я уже узнал из интернета. Тут видите, и Шипулина не взяли. Сильнейшие, наверно, вот и не взяли. По каким причинам ее не взяли, я не знаю, -- сообщил Анатолий Лысов, папа спортсменки.

 

Отец Михалины рассказал, что окончательное решение по составу участников паралимпийских игр будет принято, вероятно, 1 марта. Родители надеются, что чемпионка еще будет включена в состав паралимпийской сборной.

 

Она матери скинула сообщение, что в списках ее нет. 1 марта будут окончательно решать, кого включат в списки, кого нет. Мы еще надеемся, что она будет включена в списки, но точно я не знаю, -- поделился отец тагильчанки.

 

В 2005 году Михалина Лысова вошла в сборную областного спортивного клуба инвалидов «Родник» и приняла участие в первенстве России по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. На паралимпиаде в Сочи она стала обладательницей шести медалей, из них – 3 золотые и 3 серебряные. Михалина Лысова была номинирована на премию «Человек года», проводимую ежегодно городским информационным порталом TagilCity.ru.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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