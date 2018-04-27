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Новости Нижнего Тагила

Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)

27 апреля 2018, 15:15Добавить новость
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26 апреля тагильские спортсмены приняли участие в мировом первенстве по пауэрлифтингу в ЮАР.

Пауэрлифтеры спортивной школы «Юность» боролись на помосте мирового первенства по пауэрлифтингу в ЮАР (г. Почефструм).

Тагильчанка Анна Возмилова заняла 1 место среди девушек с результатом в жиме 120 кг в весовой категории до 84 кг, оставив соперниц позади еще в квалификации. Владислав Репин стал лучшим среди юношей с результатом 195 кг в весовой категории до 120 кг, опередив спортсменов из Америки и Казахстана.

Подготовил чемпионов мира тренер Шекуров Сергей Владимирович.

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 Фото: «Типичный Тагильчанин»

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