Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)

26 апреля тагильские спортсмены приняли участие в мировом первенстве по пауэрлифтингу в ЮАР.

Пауэрлифтеры спортивной школы «Юность» боролись на помосте мирового первенства по пауэрлифтингу в ЮАР (г. Почефструм).



Тагильчанка Анна Возмилова заняла 1 место среди девушек с результатом в жиме 120 кг в весовой категории до 84 кг, оставив соперниц позади еще в квалификации. Владислав Репин стал лучшим среди юношей с результатом 195 кг в весовой категории до 120 кг, опередив спортсменов из Америки и Казахстана.



Подготовил чемпионов мира тренер Шекуров Сергей Владимирович.





Фото: «Типичный Тагильчанин»