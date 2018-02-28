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Новости Нижнего Тагила

Отсчёт дней до ЧМ-2018 по футболу начнется в Екатеринбурге

28 февраля 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,ЧМ-2018,футбол,праздник,конкурсы,отсчет дней,Исторический сквер
6 марта в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет праздник, который будет приурочен отсчету 100 дней, оставшихся до начала ЧМ-2018 по футболу.

Праздник начнется с массовой зарядки, которая пройдет в 13:30 в Историческом сквере. После нее гости мероприятия смогут принять участие в спортивных конкурсах и викторинах, также для гостей приготовлена развлекательная программа. Победители конкурсов в качестве призов получат сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты, которые могут понадобиться болельщику, сообщает «Облгазета».

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