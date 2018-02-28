-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
ночь: -9
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.37 + 0.7
EUR 68.91 + 0.25
Новости Нижнего Тагила

Стадион «Екатеринбург Арена» первым введен в эксплуатацию к ЧМ-2018 (ФОТО)

28 февраля 2018, 16:00Добавить новость
Екатеринбург,ЧМ-2018,футбол,Екатеринбург-Арена,болельщики,стадион,арена,реконструкция
Стадион «Екатеринбург Арена», который реконструировали к ЧМ-2018, введен в эксплуатацию.

Работы по реконструкции екатеринбургского стадиона начались в 2015 году.

Во время проведения игр ЧМ он будет вмещать 35 тыс. болельщиков. Стоимость реконструкции арены составила 12,7 млрд руб.

По словам главы компании, которая выполняла работы, им удалось сохранить исторические стены стадиона и его облик и оборудовать стадион в соответствии с современными международными стандартами.

На данный момент все работы на стадионе завершены и началась подготовка к тестовым матчам. Первая футбольная игра на «Екатеринбург Арене» состоится 1 апреля, сообщает «ТАСС».

Напомним, что матчи ЧМ будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Ранее Минспорта требовало с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей.

Екатеринбург,ЧМ-2018,футбол,Екатеринбург-Арена,болельщики,стадион,арена,реконструкция
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Отсчёт дней до ЧМ-2018 по футболу начнется в Екатеринбурге
вчера, 13:30
1 1
Кубок Чемпионата мира по футболу начал путешествие по странам мира
1 февраля, 07:00
1 0
2 000 человек захотели стать волонтёрами на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)
31 января, 23:05
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 384
Подписаться на новости