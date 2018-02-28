Стадион «Екатеринбург Арена» первым введен в эксплуатацию к ЧМ-2018 (ФОТО)

Работы по реконструкции екатеринбургского стадиона начались в 2015 году.



Во время проведения игр ЧМ он будет вмещать 35 тыс. болельщиков. Стоимость реконструкции арены составила 12,7 млрд руб.



По словам главы компании, которая выполняла работы, им удалось сохранить исторические стены стадиона и его облик и оборудовать стадион в соответствии с современными международными стандартами.



На данный момент все работы на стадионе завершены и началась подготовка к тестовым матчам. Первая футбольная игра на «Екатеринбург Арене» состоится 1 апреля, сообщает «ТАСС».



Напомним, что матчи ЧМ будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Ранее Минспорта требовало с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей.



