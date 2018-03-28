Тагильчанка завоевала «серебро» в Чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Спортсменка взяла второе место в 10-километровой гонке классическим стилем. Лидеру она уступила 22 секунды.



В скиатлоне Мария Гущина пришла девятой. В спринте пятой финишировала Полина Кальсина, а Евгения Шаповалова замкнула восьмёрку лидеров.



Соревнования в рамках Чемпионата России продолжаются, передает «Тагильский рабочий».