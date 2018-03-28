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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка завоевала «серебро» в Чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

28 марта 2018, 10:40Добавить новость
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Тагильские спортсмены принимают участие в Чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Нижний Тагил представляют Мария Гущина, Полина Кальсина и Евгения Шаповалова. Лучший результат – второй – показала Мария Гущина.

Спортсменка взяла второе место в 10-километровой гонке классическим стилем. Лидеру она уступила 22 секунды.

В скиатлоне Мария Гущина пришла девятой. В спринте пятой финишировала Полина Кальсина, а Евгения Шаповалова замкнула восьмёрку лидеров.

Соревнования в рамках Чемпионата России продолжаются, передает «Тагильский рабочий».

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