Школьники Ленинского района Нижнего Тагила открыли Спартакиаду (ФОТО)

Школьники Ленинского района открыли соревнования в рамках Спартакиады, которая будет проходить в течение всего учебного года.
Ученики разных возрастов будут соревноваться в быстроте, ловкости и силе.
Им предстоит играть в баскетбол, волейбол, шахматы, соревноваться в плавании, лыжах, беге на разные дистанции.
Стартовали соревнования с легкоатлетического кросса на 300 км, в котором приняли участие 160 юных бегунов. Лучшими стали ученики 18-й гимназии.
Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
240 старшеклассников и учеников средних классов пробежали по набережной Верхне-Выйского пруда. Лучшими стали ученики гимназии №18.