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Новости Нижнего Тагила

Школьники Ленинского района Нижнего Тагила открыли Спартакиаду (ФОТО)

28 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Школьники Ленинского района открыли соревнования в рамках Спартакиады, которая будет проходить в течение всего учебного года.

Ученики разных возрастов будут соревноваться в быстроте, ловкости и силе.

Им предстоит играть в баскетбол, волейбол, шахматы, соревноваться в плавании, лыжах, беге на разные дистанции.

Стартовали соревнования с легкоатлетического кросса на 300 км, в котором приняли участие 160 юных бегунов. Лучшими стали ученики 18-й гимназии.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

 

240 старшеклассников и учеников средних классов пробежали по набережной Верхне-Выйского пруда. Лучшими стали ученики гимназии №18.

 
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