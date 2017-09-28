Тагильчане вошли в число победителей всероссийского конкурса «ГТО всей семьёй» (ФОТО)

Свердловская область вошла в десятку лучших из 56 участвующих регионов России.



Жители региона продемонстрировали лучшие практики вовлечения детей в сдачи норм ГТО, передают в пресс-службе мэрии.





Тагильчане Денис и Юлия Скупкины лучше многих проявили себя в демонстрации физической формы, а также при создании ролика о спорте. Члены семьи Скупкиных являются обладателями золотых значков ГТО. Они выступают участниками и организаторами состязаний «Готов к труду и обороне» в Нижнем Тагиле.





Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

Победителей наградили на семейном фестивале «ГТО всей семьёй», который состоялся в Москве в сентябре.