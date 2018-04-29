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Новости Нижнего Тагила

Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 апреля 2018, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,футбол,первенство России,Уралец-НТ,Спутник,футболисты
Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле 28 апреля.

На поле сразились две тагильские команды - «Уралец-НТ» и «Спутник». Матч завершился со счетом 1:1.

Позднее на поле состоялся матч первенства России в третьем дивизионе.

«Уралец-НТ» проиграл второй раз за сезон, уступив со счетом 0:6 одному из фаворитов первенства.

7 мая в Нижнем Тагиле пройдет следующая игра третьего дивизиона. Тагильчане будут играть с командой из Омска «Иртыш-М», пишет «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил,спорт,футбол,первенство России,Уралец-НТ,Спутник,футболистыНижний Тагил,спорт,футбол,первенство России,Уралец-НТ,Спутник,футболистыНижний Тагил,спорт,футбол,первенство России,Уралец-НТ,Спутник,футболисты
Фото: «Тагильский рабочий»
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