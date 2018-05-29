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Новости Нижнего Тагила

Молодые педагоги из Нижнего Тагила победили в гонке ГТО (ВИДЕО)

29 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,педагоги,ГТО,гора Белая,Нормы ГТО
На горе Белая накануне состоялось мероприятие «Гонка ГТО. Подтянись к движению». На горнолыжный курорт прибыли 16 команд из разных городов Свердловской области.

Участники должны были пройти дистанцию в пять километров по пересеченной местности, а также преодолеть и сдать нормативы ГТО. За качеством выполнения заданий на протяжении всего состязания следили строгие судьи.

Организаторы признались, что физическая подготовка участников оказалась на высоком уровне. Многие спортсмены получили значки ГТО, и даже золотые.

После прохождения дистанции команды по задумке организаторов демонстрировали свои туристские навыки: они собирали палатки и рюкзаки. Проверка этих умений добавила в соревнования ещё больше азарта.

По итогам конкурса победу одержала команда молодых педагогов из Нижнего Тагила, передает телекомания «Тагил-ТВ».

 

Видео: «Тагил-ТВ»
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