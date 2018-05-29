Молодые педагоги из Нижнего Тагила победили в гонке ГТО (ВИДЕО)

Участники должны были пройти дистанцию в пять километров по пересеченной местности, а также преодолеть и сдать нормативы ГТО. За качеством выполнения заданий на протяжении всего состязания следили строгие судьи.





Организаторы признались, что физическая подготовка участников оказалась на высоком уровне. Многие спортсмены получили значки ГТО, и даже золотые.





После прохождения дистанции команды по задумке организаторов демонстрировали свои туристские навыки: они собирали палатки и рюкзаки. Проверка этих умений добавила в соревнования ещё больше азарта.





По итогам конкурса победу одержала команда молодых педагогов из Нижнего Тагила, передает телекомания «Тагил-ТВ».