Первый этап регаты «Кубок Уральских озёр» прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нижний Тагил принимал первый этап регаты «Кубок Уральских озёр». В соревнованиях приняли участие 13 экипажей со всего Урала.
С 26 по 27 мая на Нижнетагильском пруду состоялся первый этап регаты «Кубок Уральских озёр».
За два дня прошло 18 гонок, на акваторию пруда вышло 13 экипажей, сообщает «Тагильский рабочий».
Экипаж «Повелитель паруса-Азия» занял первое место, «серебро» досталось команде «Jack Daniels». Третье место завоевал экипаж команды «Чётко». Следующий этап регаты состоится на Таватуе.
Фото: «Тагильский рабочий»