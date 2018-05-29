Первый этап регаты «Кубок Уральских озёр» прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С 26 по 27 мая на Нижнетагильском пруду состоялся первый этап регаты «Кубок Уральских озёр».



За два дня прошло 18 гонок, на акваторию пруда вышло 13 экипажей, сообщает «Тагильский рабочий».



Экипаж «Повелитель паруса-Азия» занял первое место, «серебро» досталось команде «Jack Daniels». Третье место завоевал экипаж команды «Чётко». Следующий этап регаты состоится на Таватуе.

Фото: «Тагильский рабочий»