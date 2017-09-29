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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Спутник» уступил китайскому «Ценг Тоу» (ФОТО)

29 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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Уже седьмой матч подряд завершился поражением нижнетагильского «Спутника».

Несмотря на то, что на трибунах собралось много болельщиков, обещавшая быть интересной игра с китайцами не оправдала ожиданий. Тагильчане потерпели поражение со счетом 2:3.

Первую шайбу забили китайцы. Отыграться хозяевам льда удалось после экватора матча. В третьем периоде гости забили две шайбы подряд, под конец игры тагильчане попытались отыграться, но забили лишь одну шайбу.

Александр Рожков, главный тренер ХК «Спутник», признал, что из-за поражений в команде психологическая яма.


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Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»

 
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