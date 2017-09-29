Нижнетагильский «Спутник» уступил китайскому «Ценг Тоу» (ФОТО)

Уже седьмой матч подряд завершился поражением нижнетагильского «Спутника».

Несмотря на то, что на трибунах собралось много болельщиков, обещавшая быть интересной игра с китайцами не оправдала ожиданий. Тагильчане потерпели поражение со счетом 2:3.





Первую шайбу забили китайцы. Отыграться хозяевам льда удалось после экватора матча. В третьем периоде гости забили две шайбы подряд, под конец игры тагильчане попытались отыграться, но забили лишь одну шайбу.





Александр Рожков, главный тренер ХК «Спутник», признал, что из-за поражений в команде психологическая яма.







Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»