Маршрут велопробега «ПораНаВел-2018» утверждён в Нижнем Тагиле

29 апреля в Нижнем Тагиле состоится велопробег «ПораНаВел-2018». Путь для велосипедистов утвержден – колонна проедет круг по центру города, Красному Камню и Вые.

Сбор пройдет с 10 часов утра на парковке за СКД «Современник». Участники с Вагонки отправляются в 9:20 от Ледового дворца. Колонна с ГГМ выезжает от ФОК «Президентский» в 9:35. В 12:30 будет дан общий старт. При регистрации необходимо иметь паспорт.



Это будет шестой по счету «ПораНаВел». Велопробег с каждым годом набирает масштаб – более 300 участников можно было насчитать в прошлом году.









Фото: «ВК»