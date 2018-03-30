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Новости Нижнего Тагила

Маршрут велопробега «ПораНаВел-2018» утверждён в Нижнем Тагиле

30 марта 2018, 19:40Добавить новость
Вагонка,город,дорога,здоровье,Нижний Тагил,спорт,Выя,Красный камень,центр города,велопробег

29 апреля в Нижнем Тагиле состоится велопробег «ПораНаВел-2018». Путь для велосипедистов утвержден – колонна проедет круг по центру города, Красному Камню и Вые.

Сбор пройдет с 10 часов утра на парковке за СКД «Современник». Участники с Вагонки отправляются в 9:20 от Ледового дворца. Колонна с ГГМ выезжает от ФОК «Президентский» в 9:35. В 12:30 будет дан общий старт. При регистрации необходимо иметь паспорт.


Это будет шестой по счету «ПораНаВел». Велопробег с каждым годом набирает масштаб – более 300 участников можно было насчитать в прошлом году.



Вагонка,город,дорога,здоровье,Нижний Тагил,спорт,Выя,Красный камень,центр города,велопробег

Фото: «ВК»

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