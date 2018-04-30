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Новости Нижнего Тагила

Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Екатеринбург в начале мая

30 апреля 2018, 09:35Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ЧМ-2018,футбол,кубок,Плотинка
Жители Екатеринбурга увидят кубок чемпионата мира по футболу раньше других. Чуть больше, чем через неделю спортивный трофей будет доставлен в столицу Свердловской области.

Любой житель Екатеринбурга сможет не просто увидеть кубок чемпионата мира по футболу, но и сфотографироваться с ним.

До столицы Свердловской области трофей побывает во Владивостоке и Новосибирске. 8 мая на площади перед Дворцом молодёжи произойдет торжественная встреча кубка. Планируется, что его разместят на Плотинке, в центре Екатеринбурга.


Как сообщает Ura.ru, трофей пробудет в городе с 8 по 12 мая, большая часть связанных с ним мероприятий пройдет в период с 10 по 12 число. Затем кубок отправится в путешествие по России – Самара, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

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