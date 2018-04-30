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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» победил на областной эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге

30 апреля 2018, 13:00Добавить новость
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29 апреля в Екатеринбурге прошла областная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», которая проводилась еще до Великой Отечественной войны. Сборная тагильского спортивного клуба «Спутник» одержала победу в беге.

Эстафета приурочена к 73-й годовщине Победы. Однако впервые эстафета была проведена еще до Великой Отечественной войны - в 1937 году, и проходила даже в военные годы.
 

Согласно информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в соревновании приняли участие 265 команд. Из них 239 – из Екатеринбурга. Открыли эстафету велосипедисты. После них в соревнование вступили легкоатлеты. Команды были разделены на 4 группы. В забеге наиболее сильных команд победу одержала сборная спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский рабочий».

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