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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане заняли четыре призовых места на областном турнире по воркауту (ВИДЕО)

30 мая 2018, 07:05Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут
Ежегодный областной турнир по воркауту прошёл в Нижнем Тагиле и собрал более 30 спортсменов из Новоуральска, Карпинска, посёлка Баранчинский и Среднеуральска.

28 мая в Нижнем Тагиле прошёл ежегодный областной турнир по уличной атлетике «Тагильский характер». Соревнования ознаменовали открытие летнего сезона тренировок и собрали более 30 спортсменов из городов Свердловской области.

Участники состязались в номинациях «Мужской индивидуальный фристайл», «Базовое троеборье» в разных возрастных категориях и базовом комплексе «Новичок» среди юношей и девушек.

По итогам турнира нижнетагильские спортсмены Шахруз Шодикулов, Дмитрий Рахов, Максим Фёдоров и Тамара Лобанова завоевали четыре призовых места из пяти, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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