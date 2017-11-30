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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбург представлен в качестве организатора ЧМ-2018 на церемонии в Кремле (ФОТО)

30 ноября 2017, 23:35Добавить новость
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Столицу Свердловской области представили в качестве организатора чемпионата мира по футболу на церемонии, прошедшей в Кремле.

Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и победитель гонок «Дакар-2017» Сергей Карякин в качестве послов Екатеринбурга представили город как организатора ЧМ-2018 на праздничной церемонии в Кремле.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Екатеринбурга в социальной сети Facebook, сообщает «ЕТВ».

Ранее стало известно, что максимальная стоимость билетов на ЧМ-2018 составит 66 000 рублей.


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Фото: ЕТВ
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