Екатеринбург представлен в качестве организатора ЧМ-2018 на церемонии в Кремле (ФОТО)

Столицу Свердловской области представили в качестве организатора чемпионата мира по футболу на церемонии, прошедшей в Кремле.
Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и победитель гонок «Дакар-2017» Сергей Карякин в качестве послов Екатеринбурга представили город как организатора ЧМ-2018 на праздничной церемонии в Кремле.
Соответствующая информация появилась на официальной странице Екатеринбурга в социальной сети Facebook, сообщает «ЕТВ».
Ранее стало известно, что максимальная стоимость билетов на ЧМ-2018 составит 66 000 рублей.
Фото: ЕТВ