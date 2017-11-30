Екатеринбург представлен в качестве организатора ЧМ-2018 на церемонии в Кремле (ФОТО)

Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и победитель гонок «Дакар-2017» Сергей Карякин в качестве послов Екатеринбурга представили город как организатора ЧМ-2018 на праздничной церемонии в Кремле.



Соответствующая информация появилась на официальной странице Екатеринбурга в социальной сети Facebook, сообщает «ЕТВ».



Ранее стало известно, что максимальная стоимость билетов на ЧМ-2018 составит 66 000 рублей.

Фото: ЕТВ