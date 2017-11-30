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Новости Нижнего Тагила

Летающие лыжники из разных стран проводят тренировки на тагильском трамплине (ФОТО)

30 ноября 2017, 07:30Добавить новость
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Практически все заявленные спортсмены прибыли в Нижний Тагил. Команды были заселены в гостиницу. В рамках соревнований Кубка мира среди летающих лыжников на тагильских трамплинах в этом сезоне атлетам предстоит впервые выступить уже в пятницу.

Сборная Франции прибудет в Нижний Тагил в самый последний момент. Вечером в среду в город прибыла швейцарская команда во главе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Симоном Амманом.

Тем временем, пока другие только осваиваются, сборная Японии провела первые тренировки на трамплине.

Вслед за коллегами на К-120 прибыли представители сборной России. Как рассказал TagilCity.ru тренер команды Евгений Плехов, по их просьбе на трамплине подняли ветрозащитную сетку, чтобы в полной мере её протестировать. 

 

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Кроме того, в Нижний Тагил прибыл делегат FIS, который до старта оценит техническую подготовленность. Также на трамплине в среду тренировался болгарин Владимир Зографски.

 

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В пятницу, 1 декабря, в первый соревновательный день в 15:00 пройдет встреча капитанов команд. В 17:00 назначена официальная тренировка, состоящая из двух прыжков. А в 19:00 состоится квалификация, после которой определятся спортсмены, прошедшие в зачётные попытки в рамках этапов Кубка мира.

 

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Фото: группа ВК Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
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