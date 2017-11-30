Летающие лыжники из разных стран проводят тренировки на тагильском трамплине (ФОТО)

Сборная Франции прибудет в Нижний Тагил в самый последний момент. Вечером в среду в город прибыла швейцарская команда во главе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Симоном Амманом.



Тем временем, пока другие только осваиваются, сборная Японии провела первые тренировки на трамплине.



Вслед за коллегами на К-120 прибыли представители сборной России. Как рассказал TagilCity.ru тренер команды Евгений Плехов, по их просьбе на трамплине подняли ветрозащитную сетку, чтобы в полной мере её протестировать.

Кроме того, в Нижний Тагил прибыл делегат FIS, который до старта оценит техническую подготовленность. Также на трамплине в среду тренировался болгарин Владимир Зографски.

В пятницу, 1 декабря, в первый соревновательный день в 15:00 пройдет встреча капитанов команд. В 17:00 назначена официальная тренировка, состоящая из двух прыжков. А в 19:00 состоится квалификация, после которой определятся спортсмены, прошедшие в зачётные попытки в рамках этапов Кубка мира.